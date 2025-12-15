» Artiste céramiste, je crée des sculptures en grès et en porcelaine inspirées des mondes végétaux d’ici et d’ailleurs. J’explore la beauté sculpturale des plantes et des coraux. Leurs motifs, textures et couleurs me fascinent et m’influencent. »
En quelques mot, tout est dit. Diplômée de l’École supérieure d’arts & médias de Caen-Cherbourg et de l’École nationale supérieure d’art et de design de Limoges, Jeanne Andrieu Mirocler s’inspire de sa Normandie natale, entre ruralité et monde marin. » J’ai puisé mon imaginaire dans les univers enchantés de Miyazaki, de Tolkien ou de Lewis Carroll pour créer des sculptures qui semblent issues des mondes végétaux » poursuit-elle.
Depuis 2021, ses expositions ont pour théâtres les expositions d’art contemporain d’Avignon, d’Innsbruck (Autriche), de Paris, de Sao Jao da Madeira (Portugal)… Elle a également été récompensée en 2023 par le salon Maisons & Objet en tant que lauréate du Rising Talent Craft Award.
Exposition de Jeanne Andrieu Mirocler
L’artiste romanaise sera l’invitée de l’exposition solidaires de l’École Municipale d’Art à l’espace Baronissi.
1 rue Louis Aragon 26800 Portes-lès-Valence Tél. 04 75 57 31 54
» Artiste céramiste, je crée des sculptures en grès et en porcelaine inspirées des mondes végétaux d’ici et d’ailleurs. J’explore la beauté sculpturale des plantes et des coraux. Leurs motifs, textures et couleurs me fascinent et m’influencent. »