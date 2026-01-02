À travers un parcours mêlant images historiques, panneaux explicatifs, dessins réalisés par des enfants chinois et projections vidéo, l’exposition propose une immersion vivante et accessible dans l’univers culturel chinois en ce début d’Année du Cheval.
Explorant les thèmes de l’amitié, de l’échange et de la transmission, elle met en lumière les moments marquants des relations sino-françaises, valorise les effets positifs de la politique chinoise d’exemption de visa à l’égard de la France, et souligne l’innovation ainsi que la créativité de la jeune génération artistique. La symbolique de l’Année du Cheval ? élan, dynamisme, ouverture et voyage ? accompagne le visiteur tout au long du parcours et illustre la continuité et l’avenir de l’amitié franco-chinoise.
Exposition de l’Amitié Franco-Chinoise
À l’occasion de la célébration du Nouvel An chinois, cette exposition exceptionnelle invite le public à découvrir la richesse des liens entre la Chine et la France, la Chine contemporaine, ainsi que la diversité de son patrimoine culturel immatériel.
2 rue Bernard Cathelin 26200 Montélimar Tél. 06 13 89 76 94
À travers un parcours mêlant images historiques, panneaux explicatifs, dessins réalisés par des enfants chinois et projections vidéo, l’exposition propose une immersion vivante et accessible dans l’univers culturel chinois en ce début d’Année du Cheval.