Exposition de Laurent Barral

Découvrez la technique du pouring avec Laurent Barral !

Tout au long du mois de février, la mairie de Beaumont-lès-Valence accueille une nouvelle exposition artistique dans son hall, consacrée au travail de Laurent Barral.

L’artiste propose une immersion dans l’univers du pouring, également appelé peinture fluide. Cette technique consiste à diluer la peinture puis à la verser directement sur la toile, sans pinceau. Les couleurs se déplacent, se superposent et interagissent naturellement sous l’effet de la gravité et du mouvement, offrant des compositions abstraites, spontanées et toujours uniques.

Le pouring laisse une large place au hasard et à l’expérimentation, chaque oeuvre devenant le résultat d’un équilibre entre maîtrise du geste et liberté des couleurs.

Cette exposition est visible librement aux horaires d’ouverture de la mairie, et invite petits et grands à découvrir une approche contemporaine et créative de la peinture.

Une exposition à ne pas manquer pour les amateurs d’art et de couleurs.