Exposition de Monsieur Grandpierre et du collectif photo

Une invitation à découvrir de beaux paysages et des instants capturés, au fil des regards et des sensibilités.

du 14/02/2026 au 25/04/2026

1 Montée Saint-Martin 26200 Montélimar Tél. 04 75 01 00 20

Gratuit pour les visiteurs

En ce début d’année, l’Office de Tourisme de Montélimar Agglomération accueillera entre ses murs les oeuvres de Monsieur Gilbert Grandpierre et des adhérents du collectif dont il fait parti, autour de la photographie.