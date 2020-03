Deux artistes, Paris (sculpteur) et Chloé (créatrice poupée) vous proposent de découvrir leurs capacités créatrices, c’est avec beaucoup de coeur, une certaine profondeur et de convivialité que la soirée se déroulera…

Venez, « et-changer », partager, trinquer, observer et imaginer…le temps d’un instant!

Durant cette même soirée Julien nous proposera des instants musicaux, vibratoires ..bols chantants et didgeridoo!