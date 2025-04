Exposition de peinture de Geneviève Duc

Une citadine dont le thème est l’effervescence urbaine que cette artiste traduit en couleurs vives et en mouvements palpables. Chaque personnage racontant une histoire et une symphonie de moments ordinaires.

Geneviève Duc peint des figures en situations banales au coeur de la ville, des figures en marche incarnant la cadence de la vie citadine. La nature n’est pas oubliée, dans la collection « paysages infrarouges », l’artiste y capture son éclat et sa vitalité en couleurs vives, en explosion chromatique pour célébrer la renaissance et la beauté simple de ce qui nous entoure et nous apaise.