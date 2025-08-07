Arrivent sur la toile des paysages intérieurs, de la couleur et de la matière . Souvent une envie de couleur pour la couleur parce qu’il y a une profondeur et une gourmandise dans le bleu ou le rouge vermillon d’un tableau monochrome . J’introduis de la matière, cendres de bois ou marc de café, de façon totalement hasardeuse, sur la toile . Il en résulte des formes que je fais vivre selon mes choix de couleurs . Matière, formes et couleurs construisent ce qui apparaît sur la toile . Souvent, de l’ombre à la lumière, s’ouvre un voyage dans l’imaginaire .
L’exposition présente des oeuvres non figuratives dans lesquels certains spectateurs retrouveront des évocations de la nature , des paysages inconnus, rêvés parfois . J’expose aussi des envies de jeu, en ronds mais également des cris furieux avec une prédominance des noirs et des rouges .
Je peins le plus souvent à l’huile, sur toile ou sur carton ou encore sur bois .
Certaines oeuvres sont réalisées avec du pastel gras .
Exposition de peinture Michel Verdet
Ma peinture offre de multiples facettes, parce que je suis traversé d’émotions diverses suivant les rencontres, les événements et les situations qui environnent mes recherches de création
54 Place de l'Église temple 26150 Sainte-Croix Tél. 06 85 80 05 22
Arrivent sur la toile des paysages intérieurs, de la couleur et de la matière . Souvent une envie de couleur pour la couleur parce qu’il y a une profondeur et une gourmandise dans le bleu ou le rouge vermillon d’un tableau monochrome . J’introduis de la matière, cendres de bois ou marc de café, de façon totalement hasardeuse, sur la toile . Il en résulte des formes que je fais vivre selon mes choix de couleurs . Matière, formes et couleurs construisent ce qui apparaît sur la toile . Souvent, de l’ombre à la lumière, s’ouvre un voyage dans l’imaginaire .