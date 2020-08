Exposition de peinture – Sidonie Bilger

Au café théâtre ANDARTA sont exposés les peintures de paysages à l’huile de Sidonie Bilger, jeune artiste peintre et graveur.

Sidonie Bilger est jeune diplômée des beaux arts de Paris en juin 2019. C’est une de ses premières expositions en dehors de la capitale. Ces peintures retracent ces quelques mois de vie entre l’hiver 2018-2019 et l’été 2019 où l’artiste à beaucoup voyagé entre Isère, Paris et sa banlieue verte et la Haute-Marne.