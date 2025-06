Exposition de peintures – Entre fluidité et matière

L’univers artistique de JALS invite à découvrir ses explorations picturales autour de la peinture acrylique, de la fascinante technique de l’art fluide et des textures qui invitent au toucher autant qu’au regard.

Cette exposition est une invitation à plonger dans un univers où la couleur danse librement et où la matière prend vie.

A travers ces oeuvres, l’artiste explore l’énergie de la nature et les paysages intérieurs pour susciter une émotion, une interrogation ou plus simplement un moment d’évasion.