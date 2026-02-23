Exposition

Exposition de peintures et de sculptures – Arts Trocs et Passions

Lions Club Valence Deux Rives organise une exposition dédiée aux artistes plasticiens, au profit de du cancer infantile. Elle est ouverte à une quinzaine d’artistes mêlant toiles et sculptures de styles et de personnalités diverses.

du 25/03/2026 14:00 au 28/03/2026 18:00

Place de l'Université 26000 Valence Tél. 06 63 67 71 56

Gratuit pour les visiteurs

Peintures de Claire Berne, Agnès Burdin Frénéa, Chris, Florence Grenot, Carole Guénault, Christine Lamouroux, Alian Palliès, Marylène Rose, Scaly, Sofi, Laurence Soignon, Ariane Thézé, Emilie Tissot, Martine Tracol-Fournier. Sculptrice : Anne-Marie Groubert.