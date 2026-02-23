Peintures de Claire Berne, Agnès Burdin Frénéa, Chris, Florence Grenot, Carole Guénault, Christine Lamouroux, Alian Palliès, Marylène Rose, Scaly, Sofi, Laurence Soignon, Ariane Thézé, Emilie Tissot, Martine Tracol-Fournier. Sculptrice : Anne-Marie Groubert.
Exposition
Exposition de peintures et de sculptures – Arts Trocs et Passions
Lions Club Valence Deux Rives organise une exposition dédiée aux artistes plasticiens, au profit de du cancer infantile. Elle est ouverte à une quinzaine d’artistes mêlant toiles et sculptures de styles et de personnalités diverses.
du 25/03/2026 14:00 au 28/03/2026 18:00 Informations complémentaires
Place de l'Université 26000 Valence Tél. 06 63 67 71 56
Gratuit pour les visiteurs