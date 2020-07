Exposition de peintures et pastels – Jacques Cadet

Exposition des séries de Jacques Cadet » Le Livre de Jonas « , 18 acryliques et » Prier avec Abraham « , 17 pastels organisée par la galerie Mercurart (Mercuer, 07) et le Monastère de Sainte-Croix

Jacques Cadet s’est formé dans les académies prestigieuses Julian et André Lhote, notamment auprès d’Henri Goetz. Non figurative dans les années 80, sa peinture se peuple de visages au début des années 90, inspirée de textes littéraires et bibliques.

» Le Livre de Jonas » évoque en dix-huit acryliques sur papier ce personnage emblématique de la Bible qui médita trois jours dans le ventre d’une baleine. Cette narration est accompagnée de façon théâtrale par un texte en cinq actes de l’écrivaine Corine Robet.

Les dix-sept pastels de » Prier avec Abraham » trouvent un écho dans la poésie d’un texte de Corine Robet, évoquant le dilemme du patriarche : quitter sa terre ou rester près de ses proches.