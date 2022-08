Exposition de peintures – Karine Mari

Des espaces perdus mais qui nous habitent et font parfois résurgence… ailleurs.

Sous ce nouvel éclairage, j’ai poursuivi mon exploration. Les lieux qui trouvent une résonnance en nous, sont-ils seulement des échos nostalgiques de l’enfance ? Il me restait à revenir sur ces lieux pour tenter d’en retranscrire l’essentiel et d’en révéler le caractère d’impermanence. C’est l’enfance qui fait racine. »

C. Gallay in La beauté des jours

Si vous venez de loin, mieux vaut téléphoner avant de venir pour vérifier son ouverture. Merci de vous présenter à l’accueil à votre arrivée.