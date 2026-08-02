Exposition

Exposition de peintures : Marie-Agnès Gualda

« Histoires en couleurs ». Ici la couleur ouvre le chemin de l’imaginaire. Elle est le fil rouge de ces histoires sans paroles.

Exposition de peintures : Marie-Agnès Gualda
du 14/08/2026 au 25/08/2026

Rue Sainte Lucie 26270 Mirmande

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Gratuit pour les visiteurs

Chaque tableau naît d’une intuition, d’une émotion. Les formes naissent, les couleurs dialoguent, s’affrontent, se cognent parfois. Des silhouettes se cachent, personnages stylisés, animaux, plantes… invitant le regard à voyager dans le tableau pour y découvrir de nouvelles présences