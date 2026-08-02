Chaque tableau naît d’une intuition, d’une émotion. Les formes naissent, les couleurs dialoguent, s’affrontent, se cognent parfois. Des silhouettes se cachent, personnages stylisés, animaux, plantes… invitant le regard à voyager dans le tableau pour y découvrir de nouvelles présences
Exposition
Exposition de peintures : Marie-Agnès Gualda
« Histoires en couleurs ». Ici la couleur ouvre le chemin de l’imaginaire. Elle est le fil rouge de ces histoires sans paroles.
du 14/08/2026 au 25/08/2026 Informations complémentaires
Rue Sainte Lucie 26270 Mirmande
Gratuit pour les visiteurs