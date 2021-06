Exposition de Philippe Barbe: Peintures, Dessins et Gravures

Je rassemble une vingtaine de tableaux et des gravures peints ces dernières années dans le Diois, sur différents supports : toiles sur chassis classiques, papiers, papiers spéciaux tels que les non tissés à la peinture acrylique ou autres médiums: encres, craies, bâtons aquarellables … avec comme thèmes les arbres et souvent comme spécificité le contraste entre le jour et la nuit, arbres de mon entourage proche, à Die en général.