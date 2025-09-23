Exposition

Exposition de photographie – Les anciens de nos villages

Isabelle Roux de La Chapelle-en-Vercors, vous présente  » Les Anciens de nos Villages « 

du 25/09/2025 au 30/10/2025

21 Rue Camille Buffardel 26150 Die Tél. 04 75 21 42 49

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Dans les vitrines de l’Accorderie, 21 rue Camille Buffardel à Die
Exposition photographique
 » Les anciens de nos villages  »
parce qu’ils sont notre histoire, et qu’il ne faut pas les oublier.
Vernissage le 2 octobre lors du  » Repas partagé du jeudi de l’Accorderie  »
Contact : linstantphotos.vercors@gmail.com