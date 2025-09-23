Exposition de photographie – Les anciens de nos villages

Dans les vitrines de l’Accorderie, 21 rue Camille Buffardel à Die
Exposition photographique
du 25 septembre au 30 octobre 2025
» Les anciens de nos villages »
Isabelle Roux de La Chapelle-en-Vercors, vous présente » Les anciens de nos villages »
parce qu’ils sont notre histoire, et qu’il ne faut pas les oublier.
Vernissage le 2 octobre lors du » Repas partagé du jeudi de l’Accorderie »
Contact : linstantphotos.vercors@gmail.com
21 Rue Camille Buffardel 26150 Die Tél. 04 75 21 42 49
