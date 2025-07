Exposition de photographies pour les 70 ans de la colo du Vabre

Cette exposition retrace, avec des photographie d’époque, l’histoire de l’Association d’Éducation Populaire (AEP) Jeunesse et Familles, fondée en 1950 par un groupe de paroissiens de Portes-lès-Valence.

Depuis 1953, chaque été en juillet, à l’ancienne ferme du Vabre, l’association accueille une centaine d’enfants de 5 à 13 ans. Essentiellement animée par des bénévoles, l’association propose le tarif le plus bas possible afin que toute famille puisse offrir des vacances à ses enfants avec des activités créatives, sportives et culturelles.