Exposition de Photographies

Expo de photos artistiques du stage international Danse et Mouvement 2022. . Un ensemble de photos originales et artistiques retrace cet événement. Vernissage le mardi 25 octobre à 16h. Masque conseillé.

Fin aout 2022 s’est déroulé à Saint Sorlin en Valloire un stage international de Danse et mouvement (danse indienne, claquettes, hip hop, trapèze, tissu aérien, taï chi, Qi Qong, danse contemporaine, jazz, yoga…). Martine Forest et Michel Gairaud ont accompagnés intervenants et participants pour en saisir des moments magiques et particuliers, immortaliser des instants parfois furtifs.