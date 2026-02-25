Puis le temps est passé et les destinations se sont multipliées… de même que les clichés! Pour en découvrir plus, n’hésitez pas à vous rendre Salle du Conseil.
Exposition
Exposition de photos animalières
La municipalité organise une exposition de photographies animalières, réalisées par Brigitte et Jean-Jacques Alkcalay-Marcon. Ce couple a démarré ses expériences de photographies en 1987 avec l’Islande comme décor.
du 06/03/2026 au 10/03/2026 Informations complémentaires
1 place de l'Esplanade 26300 Alixan Tél. 04 75 47 02 62
Gratuit pour les visiteurs