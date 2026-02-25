Exposition

Exposition de photos animalières

La municipalité organise une exposition de photographies animalières, réalisées par Brigitte et Jean-Jacques Alkcalay-Marcon. Ce couple a démarré ses expériences de photographies en 1987 avec l’Islande comme décor.

du 06/03/2026 au 10/03/2026

1 place de l'Esplanade 26300 Alixan Tél. 04 75 47 02 62

Gratuit pour les visiteurs

Puis le temps est passé et les destinations se sont multipliées… de même que les clichés! Pour en découvrir plus, n’hésitez pas à vous rendre Salle du Conseil.