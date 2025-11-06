Exposition

Exposition de photos « Islande » – Cave CEP

Venez découvrir les photographies de Marc Kozdeba sur l’Islande.

du 07/11/2025 09:30 au 22/11/2025 18:00

905 route de Tain 26600 Chanos-Curson Tél. 06 34 47 91 54

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Vernissage ce vendredi 07 novembre à 18h30