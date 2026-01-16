Exposition

Manifestation gratuite
L’exposition a lieu dans le cadre chaleureux du Café Perché, café associatif situé au coeur du Haut Livron

Exposition de photos « La vigne au fil des saisons »
du 18/01/2026 17:00 au 08/02/2026 19:00

49 rue Jean Boyer, Haut Livron 26250 Livron-sur-Drôme Tél. 04 81 66 14 77

L’exposition de photos intitulée « La vigne au fil des saisons » par l’artiste Hervé Penel se déroule dans le cadre chaleureux du Café Perché, un café associatif situé au coeur du Haut Livron. Cette exposition gratuite vous invite à découvrir la beauté des paysages viticoles à travers les différentes saisons. Le vernissage de l’événement aura lieu le 18 janvier à 11h, offrant une occasion unique de rencontrer l’artiste et d’apprécier ses oeuvres.

L’exposition sera ouverte les vendredis et samedis de 17h à 19h, ainsi que le dimanche de 9h à 12h. Ne manquez pas cette chance de plonger dans l’univers de la vigne et de la photographie dans un cadre convivial et accueillant.