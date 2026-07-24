Gilbert Grezat sculpte depuis ses 20 ans . Après un parcours professionnel en qualité de »Prof de corps », il a choisi de s’abonner pleinement à la sculpture dès sa retraite. Il taille, creuse, imagine, et tisse divers matériaux, le bois, la pierre, le métal. Il réalise des assemblages avec les matières qu’il récupère le long de ses pérégrinations citadelles et campagnardes.
Exposition
Exposition de sculpture de Gilbert Grézat
Exposition de sculpture (Kaléidoscope) par Dilbert Grézat
Le 02/08/2026 18:00 Informations complémentaires
9 Grande Rue 26110 Les Pilles Tél. 06 26 74 77 52
Gratuit pour les visiteurs