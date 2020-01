Exposition de Sculptures de Thierry CHOLLAT

Sa démarche : » Depuis près de cinq ans, j’élabore une série de sculptures abordant la musique avec une palette instrumentale, organique, en mouvement, comme autant d’interprétations d’instruments et de regards portés par différents spectateurs. Dans ma recherche, l’instrument en tant que repère identifiable culturellement, résultat d’une longue élaboration technique, se dématérialise comme objet pour revêtir une part d’humanité. La métamorphose des violons, violoncelles, du piano ou du clavecin, engendre des créatures mutantes, aux formes évanescentes : toutes s’animent dans l’espace, échappant aux contraintes techniques de leurs modèles. Lorsque nos regards sont à l’écoute des fusions éphémères, l’objet instrument, organique, évoque de par sa chair qui se structure et se déstructure, la mutation d’une transhumance des tonalités de notre espace sensible. Une gravité aérienne où la matière tisse les liens de la forme, de la teinte et du son pour faire se côtoyer le vraisemblable et l’inatteignable. Silencieusement, ce qui était visible ne l’est déjà plus. Dans un élan en perpétuelle évolution, s’immisce l’invitation à explorer l’écho de nos concertos imaginaires… La sculpture engendre une musique des yeux, emporte le spectateur vers un étrange voyage où tremble la Nature, dans une nouvelle forme de synesthésie. «