Parmi les situations qui causent la mélancolie, ce qui m’intéresse le plus, c’est ce que les gens ressentent à cause des douleurs existentielles. Si une personne ne peut pas exister comme elle le souhaite dans cette vie, elle vit dans une mélancolie constante. Me voila donc dans mes oeuvres, j’invite le public à comprendre la nuance entre ce moi réel et le moi visible. Parfois avec un troisième oeil qui s’ouvre comme une plaie dans l’abdomen, parfois avec le subconscient regardant le ciel en brisant les fers du masque, parfois avec un regard coincé au milieu d’un tourbillon, parfois avec l’ouverture de la porte entre notre subconscient et notre conscience…

J’ai essayé d’exprimer ce genre de mélancolie dans mes oeuvres et de le transmettre aux amateurs d’art.