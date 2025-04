Exposition de Sylvie Maitre & Anne Dedieu

Une exposition au coeur de la chapelle des Arts entre peinture et terre cuite au sein de la chapelles des Arts. Anne Dedieu : peinture Sylvie Maitre: Terre cuite Vernissage le 4 juillet à 18h.

Les artistes :

. Anne Dedieu : « Entrainée par… une émotion habitée de couleurs, de douceurs fondues, de fulgurances ou de fractures. Reflets d’un certain univers intérieur…je peins.

. Sylvie Maitre est à la recherche de nouvelles formes et de nouvelles techniques, la terre lui permet d’exprimer son imaginaire et de créer divers univers.