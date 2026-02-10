Exposition : Dernier bain par Lily Blanpain

Née en 2000 dans la Drôme, Lily Blanpain a grandi dans un milieu artistique grâce auquel elle a pu très tôt envisager l’art comme un moyen d’expression légitime, singulier et puissant. S’appropriant rapidement ses possibles, elle en explore depuis les techniques (crayons, encre et plume, aquarelle, pochoir, gravure, crayons de couleur), même si c’est vers le dessin qu’elle se tourne le plus instinctivement.

Depuis cinq ans, Lily aborde aussi avec beaucoup d’intérêt la création cinématographique, en captant des images et avec la réalisation de court-métrages documentaires. Afin d’enrichir sa pensée intime, politique et sociale, elle s’est orientée vers des études de philosophie après le lycée. Durant son master, portant sur les enjeux contemporains de problématiques philosophiques, ses lectures et recherches ont nourri une réelle volonté de s’intéresser au sens que l’on donne à nos existences et à la part sensible du monde. Une vraie relation de réciprocité est née entre cette approche précise et philosophique et l’art tel qu’elle l’aborde.

La manière dont Lily envisage sa création est profondément empreinte d’une volonté de lien avec un milieu, de lien avec autrui et de curiosité. Elle aime expérimenter les moyens d’expression plastiques sans se restreindre à un seul, elle les voit comme autant de façons d’exprimer un ressenti et comme s’éclairant les uns les autres. Son plaisir est de jongler entre mines de plombs et bombes de peinture, entre gouges et pinceaux et de chercher à chaque fois quel matériau permettrait au mieux de traduire une intuition. Cette approche plurielle dépasse les champs de la création pure : il lui semble essentiel d’aborder la création artistique par une lecture philosophique ou sociologique du monde, non déconnectée du réel.