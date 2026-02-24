Aujourd’hui, il pratique une photographie classique et moderne en s’inspirant de grands noms tels que Robert Frank, Ronis, Cartier-Bresson, Garry Winogrand ainsi que de la photographie américaine des années 1960 à 1980.
La rue pour thème central, le quotidien comme toile de fond, photographiant souvent à la volée d’une façon instinctive et directe.
Exposition : Des journées entières – Thierry Lacroix
Thierry Lacroix est un photographe qui a débuté sa carrière à l’Agence Sipa Press comme laborantin dans les années 1980.
Décidé à partir en Afrique du Sud, il devient freelance pour témoigner de la condition des Noirs pendant la période de l’Apartheid.
127 rue Pierre Julien 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 25 45
Aujourd’hui, il pratique une photographie classique et moderne en s’inspirant de grands noms tels que Robert Frank, Ronis, Cartier-Bresson, Garry Winogrand ainsi que de la photographie américaine des années 1960 à 1980.