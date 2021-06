Exposition des oeuvres de Dominique Pouchain

Une oeuvre sensible et puissante, archétypale et vivante, aux formes sans cesse renouvelées, et pourtant fidèle à une ligne, c’est peut-être à cela qu’on reconnaît une oeuvre déjà arrivée à maturité, dont la capacité à transcender les modes lui fait traverser le temps, en somme déjà patrimoniale.

A la galerie Artenostrum nous sommes heureux de vous présenter les nouvelles créations de Dominique à travers ses médias de prédilection : céramique, bronze et arts graphiques