Exposition des tableaux textiles de Lise Golomb

L’artiste assemble des morceaux de tissus de différentes textures et coloris qu’elle coud à la main sur des toiles de tableaux, ses assemblages recherchés forment des tableaux originaux !

En jouant sur les couleurs, le fronçage et les textures apparaissent alors des paysages, des fleurs ou des fonds sous-marins imaginaires.

Lise Golomb s’adonne à cette activité depuis 4 ans et a de plus en plus envie de créer et d’enseigner ses techniques…

Ell