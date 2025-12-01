Exposition

Exposition d’hiver à l’atelier de Barbara Hunziker

Exposition de fin d’année de Barbara Hunziker. Céramiste.

du 01/12/2025 14:00 au 25/12/2025 19:00

Quartier Morgan 26460 Le Poët-Célard Tél. 06 51 14 51 13

Gratuit pour les visiteurs