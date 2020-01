Exposition d’Huile et D’Eau d’Elodie Latchimy a.k.a Elo Die

D’Huile et d’Eau est un projet d’exposition qui fait référence à deux éléments sources de vie, accompagnant l’humanité et la naissance de la vie sur terre dès ses origines. sources de liant, ceux-ci se retrouvent dans bien des domaines de la vie quotidienne et sont fréquemment sollicités dans le domaine des Arts plastiques.

De l’extrait à la composition multiple, du microscopique à l’universel, de l’immiscible au complémentaire….