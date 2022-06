Exposition : Dialogues – Maison de la céramique

Sous le commissariat de Virginia WHILES, doctoresse en anthropologie, L’exposition à la Maison de la Céramique de Dieulefit met en scène des pièces du musée créées dans le pays de Dieulefit à travers le temps avec des créations contemporaines de céramistes installés dans la région de Dieulefit.

Le projet de cette exposition: choisir une oeuvre contemporaine et la juxtaposer avec une pièce de la collection de la Maison de la Céramique, permet une réflexion sur le rapport entre le passé, l’histoire de la poterie du

territoire et son actualité. C’est un dialogue entre tradition et modernité mais aussi du point de vue anthropologique, une réflexion sur le sens social de la pratique de la céramique.

Dans la lettre ouverte (Août 2021) aux élus du pays de Dieulefit -Bourdeaux, la céramiste Marianne Castellysignale que la céramique a besoin d’être valorisée ‘comme une forte identité de notre territoire’.

Valorisée pour plusieurs raisons, la première étant la formation dispensée par la Maison de La Céramique,avec ses stages, ses ateliers et son réseau complémentaire, mais surtout parce que: ‘ce métier fait sens’ à

travers une ‘production durable qui a du sens’ sur un territoire, une terre et une culture liées depuis des siècles à la céramique.’

L’anthropologue M.Z. Rosaldo décrit ainsi la culture : ‘…formes par lesquelles les gens font sens de leur vie’. Selon son compère, Alfred Gell, ces formes peuvent être symboliques ou banales, objets quotidiens, artefacts ou objets d’art, dont la production et la circulation dépendent des relations sociales… objets à considérer

comme personnages ou ‘agents’ de médiation sociale. C’est à travers ce prisme que nous souhaitons

présenter l’exposition.