Exposition : Dieulefit il était une fois

Yves Pouliquen jongle depuis longtemps avec les images. Diplômé de l’école de photographie de Vevey, il cherche constamment à élargir son horizon professionnel et artistique. C’est ainsi qu’il passe de l’image fixe à l’image mouvante, en tant que caméraman puis directeur de photographie. Il met d’abord son talent et son regard au service de la publicité pour plusieurs marques prestigieuses. Ivre de liberté et de nouveaux paysages, il se tourne ensuite vers le monde du cinéma. En tant que directeur de la photographie, il collabore notamment avec Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville. Il se lance également dans la réalisation de documentaires, en haute mer et en haute montagne, ce qui lui permet de conjuguer son amour de la voile, des grands espaces et de l’image.