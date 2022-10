Exposition d’illustrations Elodie Perrotin

Une histoire et une exposition où règne un joyeux bazar coloré de la vie quotidienne pour aborder le thème de l’altérité, du regard que chacun d’entre nous pose sur l’autre.

Les gens, les gens … ça n’existe pas les gens ! Il y a toujours une personne, plus une personne, plus une autre personne.

C’est difficile d’aimer les gens, mais aimer une personne, puis une autre et une autre encore…

Les gens d’ici, les gens de là-bas, les gens d’ailleurs, les gens comme-ci ou comme cela ! Finalement qui sont les gens ? Eux ? Nous ?