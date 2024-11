Claire Calemard : peinture et dessin/papier songes et lieux imaginaires

Jean-Luc Boire : imprégnations/encres et collages

Michel -André Martin : gravures

Murielle Hamon : encre de chine « des choses humaines »

Soazig Heaulme : peinture « traversée »

Attention : fermé le 24/12 après midi, le 25/12 toute la journée et le 31/12 après midi.