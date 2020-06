Exposition Dominos

Claire Gilson, sa production picturale entre en résonance avec l’espace du bosquet. La nature est son sujet de prédilection. Elle a dressé une ‘liste-inventaire’ d’objets naturels qui la bouleversent, par leur formel, leur étrangeté, leur destin, leur beauté. Les sujets concrets qui animent son travail sont des fragments de flore, cabinets de curiosités, de faune locale et rejoignent souvent les préoccupations écologiques.

Claire Gilson ose installée pour la première fois, son propre jardin secret, en y associant l’expérience sensible du visuel et les émotions qui provoquent en elle, l’émerveillement…

Tel un jeu de Dominos plastiques, les réalisations se lisent en diptyques sur un parcours entre les arbres.

Balade poétique estivale assurée dans cette ‘galerie’ à ciel ouvert.

Entrée libre pensez à réservée votre venu par téléphone, nombre limité de visiteurs 10 pers.