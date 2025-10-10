Exposition du collectif Arts Pluriels 26

Venez découvrir la nouvelle exposition collective de 9 artistes qui réunit des univers singuliers et complémentaires : sculpture – céramique – peinture aquarelle – acrylique – huile – photo

Les oeuvres dialoguent ici pour offrir un regard multiple sur la création artistique. Chaque artiste avec sa sensibilité propre interroge la matière , la couleur et la lumière. Le collectif composé pour cet évènement de 9 artistes dromois et ardéchois invite le public à voyager au travers de l’ensemble des oeuvres où se croisent émotion, réflexion et poésie. La peinture, la sculpture et la photographie sont des langages silencieux qui traduisent la beauté du monde et la profondeur des êtres, les oeuvres n’attendent que leur public pour s’exprimer. Chaque oeuvre peinte, modelée ou captée par un appareil , est un dialogue avec l’artiste.

Venez les découvrir !

PEINTRES : Pat Bo – Agathe Boutria – Maeva Fourniol – Laurence Miné – Christel Reynard – Florence Richard

SCULPTEURS : Christel Reynard – Beatrice Zorzopian – Joel Dupland

PHOTOGRAPHE : Ludivine Van Poucke

Tous seront présents lors du vernissage le mercredi 26 novembre à partir de 18 h 30, vous pourrez les rencontrer .

Venez nombreux avec amis ou famille !