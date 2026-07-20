Chloé Marcel a spécialement préparé 60 petits dessins noirs mesurant 3 cm (60EUR) ou 5 cm (80EUR), tirés de ses propres dessins textiles. Attention, les premiers arrivés auront plus de choix ! Chaque motif sera tatoué une seule fois, vous offrant l’exclusivité. Vous pourrez venir avec ou sans rendez-vous, en fonction de l’affluence (environ 20 minutes pour un tatouage).
Exposition – Du motif textile à la peau – Tattoo Flash Day
Exposition « Du motif textile à la peau » dans la boutique de C-Marcel du 28 juillet au 1 août 2026. Pour marquer la fin de cette exposition, la Tatoueuse « Lo siento papa » viendra proposer de réaliser des tatouages dans la boutique.
7 place de la République 26150 Die Tél. 06 87 31 99 80