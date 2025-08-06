Janice Baillieux et André Gey ont construit un dialogue autour de cette couleur primaire : LE BLEU.
Pour eux, cette couleur est synonyme d’espace, de rêve et de consensus.
L’envie d’exposer en commun une nouvelle fois s’est concrétisée sur Montélimar, lieu de vie de Janice Baillieux. L’espace Chabrillan répondant à cette interrogation de grandeur, de majesté et de silence.
Depuis plusieurs décennies, Janice Baillieux et André Gey exposent à Paris, Cannes, Monte-Carlo, New-York, Tokyo et collectionnent les Prix et les médailles.
Exposition Duo Bleu de Janice BAILLIEUX et André GEY
C’est la rencontre de deux artistes il y a une quarantaine d’années lors d’une exposition à Tain, le Bleu était déjà leur couleur dominante. Depuis cette date, Janice Baillieux et André Gey ont exposé plusieurs fois ensemble.
127 rue Pierre Julien 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 25 45
