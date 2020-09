Exposition Duo Show : Lilian EUZEBY et Rudy RICCIOTTI

Son univers nait de cette sensibilité à la terre et aux éléments qui l’entourent. L’eau, la pierre, la poussière, le tumulte du vent, le cosmos et les parois paléolithiques. Induisant ce fort intérêt au temps. Les marques qu’il laisse, l’usure qu’il crée, ces patines gorgées d’Histoire. Laisser une trace, un rappel, un souvenir dans le temps. C’est là que se situe le travail de Lilian EUZÉBY.

Marquer le temps de ces valeurs essentielles qui l’animent.

Il crée et aménage, à Russan, la Maison EUZÉBY, dans laquelle, tous les étés depuis 2008, sont invités des amis artistes à exposer. À ce jour, ce sont près de 80 artistes qui ont exposé leurs oeuvres dans cette vieille bâtisse du XIXème siècle qui abrite également l’atelier de l’artiste.

Rudy Ricciotti est né le 22 Août 1952 à Kouba (Algérie).

Il grandit en solitaire dans les silences d’une Camargue pernicieusement lascive, entre crabes et clovisses, avant d’affronter la férocité du métier d’architecte ; au biseau il sculpte les mots comme il écrit ses oeuvres, dans un engagement combatif loyal et une liberté revendiquée. Le créateur du MUCEM, à l’élégance rugueuse, dans une paranoïa salutaire, assume pleinement sa mission à travers une quête de la beauté et une prise de risques évidente, aux antipodes des sergents du lisse et des boulons luisants de la globalisation.

Grand prix national d’architecture, médaille d’or de l’académie d’architecture, il est notamment l’auteur du département des arts de l’islam au Louvre, du stade Jean Bouin à Paris, du mémorial de Rivesaltes et de nombreuses réalisations à l’étranger