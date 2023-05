Exposition – Eau Forte, la Couleur de l’Eau

« Eau forte » est un atelier d’éducation artistique et culturelle proposé par Désert Numérique. Pendant plusieurs mois, Yohann Puiselvert et Karen Dermineur ont accompagné les élèves dans la réflexion, l’expérimentation et la création d’oeuvres imprimées en sérigraphie sur le thème de l’eau. Dessin intuitif, techniques de sérigraphie à l’argile et impression en couleurs pour parler collectivement de l’eau.

Venez découvrir leurs créations!