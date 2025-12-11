Dans une approche picturale de la photographie j’assemble en temps réel les éléments à ma disposition pour en extraire l’essence graphique en une image finale.
Chacune de mes photographies est donc faite en une seule longue prise de vue et sans aucun logiciel de montage via une technique que j’ai entièrement mise au point.
Exposition Edouard Mazaré
Sélection de ses plus belles photographies et des dernières compositions réalisées à Paris
22 place des Clercs 26200 Montélimar Tél. 04 75 01 92 22
Dans une approche picturale de la photographie j’assemble en temps réel les éléments à ma disposition pour en extraire l’essence graphique en une image finale.