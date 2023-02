Chatuzange le Goubet a le plaisir d’accueillir l’exposition de peinture et de collages intitulée » Elles » de Claire ATHENOL, Martine SENTY et Monique VIOSSAT.

3 AMIES, 3 TALENTS !

En avril 2011, la commune de Chatuzange le Goubet avait le plaisir d’accueillir une exposition au titre lumineux » 1,2,3… Soleil » qui réunissait les créations de trois amies : Claire ATHENOL, Martine SENTY et Monique VIOSSAT. 12 ans après, pour le plus grand plaisir des yeux, les 3 artistes récidivent et nous donnent à voir l’exposition » Elles « . Le temps passé entre ces deux expositions a renforcé leur amitié et confirmé leur talent !

Amies dans la vie comme aux pinceaux, les 3 artistes sont de vraies passionnées avec chacune son univers. Claire aime plutôt peindre des fleurs et des oiseaux dont elle puise l’inspiration dans la Forêt de Saoû, près de laquelle elle a la chance de résider. C’est sa manière à elle de partager avec nous ce privilège ! Martine travaille la peinture et le collage dans un style abstrait et avec une palette très colorée. Grâce à l’utilisation du papier déchiré, elle rend les images plus floues, plus mobiles et plus vivantes ! Enfin, Monique, qui habite la commune, aime peindre le réel. Mais son réel est parfois rendu fantastique par les proportions ou les teintes dont elle l’habille.

VERNISSAGE : VENDREDI 10 MARS 2023

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 10 mars 2023 à 19h en Mairie de Chatuzange le Goubet (Salle du Conseil – 29 Rue des Monts du Matin – 26300 CHATUZANGE LE GOUBET / Entrée libre). Les 3 artistes seront présentes pour échanger avec les visiteurs, parler de leur passion pour la peinture et les collages !