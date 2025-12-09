Exposition

Exposition : Eloge de la Féminité

La Galerie AYG de Valence a le plaisir de présenter une exposition consacrée aux oeuvres d’Alain Bonnefoit et de Pauline Wateau.

du 11/12/2025 au 22/12/2025

43 avenue du Président Hérriot 26000 Valence Tél. 06 51 84 43 74

Gratuit pour les visiteurs

Cette exposition met en lumière, à travers des lithographies et des gravures originales, deux univers singuliers et sensibles.
Alain Bonnefoit, figure majeure de l’art figuratif français, célèbre la féminité avec des lignes sensuelles, fluides et lumineuses.
Pauline Wateau, quant à elle, propose une oeuvre délicate et contemporaine, portée par la finesse du trait, la poésie et l’émotion.
Une rencontre artistique entre sensualité, douceur et puissance du dessin, à découvrir au coeur de Valence.