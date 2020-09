Exposition Emmanuel Dilhac

Exposition de tableaux Présence de l’artiste le samedi 19/09 de 15h à 20h avec performance de l’artiste » Didjeridoo et pierres » à 19h.

« Ses tableaux sont faits de bois, de sables, de terres ; d’ocres, d’acryliques et de pierres. De pleins et de déliés en reliefs souvent courbes ou agiles qui laissent circuler l’énergie sans la moindre entrave.

Son oeuvre toute entière est un hommage à la terre mère, à l’eau, aux volcans, au minéral, au végétal et aujourd’hui à l’animal. » E.D.