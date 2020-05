Exposition  » Empreintes « de Stanley Greene

Auteur d’ images devenues iconiques, Stanley Greene a arpenté le monde durant plus de vingt-cinq ans, habité par une insatiable volonté de rendre visible la réalité des conflits et des événements qu’il a couverts, parfois au péril de sa vie.

A travers une sélection d’images issues de reportages majeurs, de la scène punk américaine aux grands conflits qui ont marqué notre temps, l’exposition permet de redécouvrir la profondeur de son engagement et la force de son témoignage. Elle constitue ainsi une plongée dans le quotidien des populations qu’il a côtoyées, au plus prés des survivants et des disparus.