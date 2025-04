Exposition : « Encrage Territorial » par le Lycée Montplaisir

Il s’agit d’un travail transversal entre les écritures autobiographiques, la géographie, la cartographie et la création sonore pour se dire et se faire entendre.

Inspirés par la carte de communauté de Acquarica di Lecce (Sistema Ecomuseale della Puglia, 2010) utilisée pour la couverture de l’essai « La conscience du lieu » du géographe, urbaniste, Alberto Magnaghi, qui réfléchit sur les liens profonds entre les communautés humaines, leurs identités, et les territoires, les élèves de 2MRC (Métiers relations clients) du LP Montplaisir vous invitent à voir, lire et écouter ce dialogue sans cesse renouvelé entre nos individualités et nos territoires habités, ressentis, imaginés qui nous façonnent, que nous façonnons.

La conscience du lieu, où comment l’écouter et se laisser immerger pour naître/n’être à soi…

Alors l’encrage commence : le dessin, puis l’écriture, pour se dire et se faire entendre.

Ici et maintenant, imbibés et nourris des histoires d’hier pour inventer celles à venir.

Pour devenir soi et « réhabiter le monde » (Agnès Sinaï)