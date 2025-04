Exposition : « Entre ombres et reliefs »

« Entre ombres et reliefs » invite à une immersion dans un univers où la matière et la lumière dialoguent.

À travers des oeuvres abstraites en bois et en relief, cette exposition explore les jeux de textures et de contrastes, offrant une expérience visuelle et sensorielle unique.

Textures, contrastes et lumières sculptent un univers artistique où le bois et le relief prennent une dimension inédite. « Entre ombres et reliefs » propose une immersion dans un monde où la matière dialogue avec la lumière, créant des oeuvres abstraites aux jeux de profondeur captivants.

Chaque pièce révèle un dialogue subtil entre les pleins et les vides, les ombres projetées et les formes en volume, invitant le spectateur à une contemplation en mouvement. Les oeuvres, façonnées avec soin, exploitent la profondeur et les superpositions pour offrir des perspectives changeantes selon l’angle de vue et l’éclairage.

En mêlant techniques de sculpture, de découpe et d’assemblage, cette exposition propose une approche contemporaine et poétique du relief. Elle invite à ressentir la matière, à observer ses jeux de transparence et d’opacité, et à s’imprégner des émotions que chaque composition suggère.

Un vernissage aura lieu le jeudi 07 juillet à 18h00, offrant un moment privilégié pour découvrir les oeuvres et échanger autour de cette exploration artistique.

Une expérience visuelle unique qui transforme l’espace en un lieu de découverte et de sensibilité artistique.