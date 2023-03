Exposition « Envols » Martine Maurer

Dans sa pratique de la photographie, du dessin, de la gravure et l’encre, l’énergie est son fil conducteur : celle des êtres vivants, des formes et du mouvement, celle de toutes les mutations de la nature, parfois infimes, en écho avec l’intime.

La bibliothèque de Saillans invite l’artiste crestoise Martine Maurer pour une exposition-installation des ses oeuvres récentes.

Martine Maurer explore depuis de nombreuses années dessins, photographies, peintures, estampes.

» Je vois la vie qui traverse le monde minéral, végétal, animal et humain. Je suis minérale, végétale, animale et donc humaine……. »

Sa pratique artistique est en résonance avec sa longue activité de praticienne et enseignante de Shiatsu.

Le végétal et l’animal se font écho dans cette exposition.

Martine photographie la nature, et particulièrement les oiseaux depuis des années.