Le vernissage sera l’occasion de partager un apéritif convivial en présence des membres de Vivre, une association fondée en 2002 et active sur les marchés de la mairie d’Albon.
Exposition estivale de photographies
Exposition estivale de photographies à la Bibliothèque d’Albon, organisée avec l’association Vivre. L’exposition invite à « Voir ici l’environnement, voyons-nous encore ce que nous avons sous le nez ». Le vernissage aura lieu le mardi 30 juin à 19h.
90 allée des Terrasses du Bancel 26140 Albon Tél. 04 75 03 14 81