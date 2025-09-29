Exposition et solo théâtrale : Réparer/Le musée itinérant de Germaine

Le musée itinérant de Germaine est un parcours scénographique et sonore, a découvrir au temple et à la bibliothèque. Il nous dévoile les portraits de 12 femmes âgées, aux vies (presque) ordinaires. Il sera accompagné du solo théâtrale « Réparer ».

Musée itinérant de Germaine : Après avoir traversé près d’un siècle, elles ont accepté de nous transmettre leurs vécus… À elles toutes, ces femmes nous parlent d’une condition, la féminine. Nous les avons écouté tout simplement, elles vous parlent de nous, de vous, d’un temps révolu, de notre modernité et d’une forme d’éternité.

Le solo théâtrale « Réparer » : Autour du musée, un agent de maintenance veille. Il se déplace avec la collection depuis 10 ans pour que ces histoires vivent et arrivent jusqu’à vos oreilles. A force, il en sait plus sur ces femmes que sur sa propre mère. Il va alors se mettre à fouiller dans sa boite à outil et trouver des mots qui réparent.